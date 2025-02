Handyverbot in Wien: Smartphone im Unterricht und Pause künftig tabu

Kärnten und Steiermark haben es bereits vorgemacht und das Handyverbot an Schulen durchgesetzt. Ein solches ist in Wien auch in Planung. Mehr dazu in: Kein Platz für Handys: Wien plant Verbot an Volksschulen. Diesbezüglich teilte die Stadt Wien am heutigen Mittwoch, dem 19. Feber, mit: „Manche Schulen haben zwar bereits Regelungen gefunden, die am Standort gut funktionieren und von allen Teilen der Schulgemeinschaft mitgetragen werden. Viele berichten jedoch von zunehmenden Problemen und wünschen sich einen gemeinsamen Rahmen, der die Handhabung an Schulen erleichtert.“

Expertenrat einberufen

Deshalb lud Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) zu einem Expert*innenrat, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und konkrete Spielregeln im Umgang mit Smartphones, Smartwatches und vergleichbare elektronische Kommunikationsgeräte im Schulalltag zu erarbeiten. Teilgenommen haben unter anderem Vertretungen der Lehrkräfte und Schulleitungen, der Eltern, der Schüler und der Bildungsverwaltung ebenso wie Experten aus den Bereich der Medienpädagogik und der Gesundheitspsychologie.

„Es wird klare Regeln geben“

„Die bildungswissenschaftliche Evidenz ist eindeutig: Das Handy ist ein echter Konzentrationskiller im Klassenzimmer. Das Kindes- und Jugendwohl hat in Wien oberste Priorität, daher sehe ich es als meine Aufgabe, auf aktuelle Fragen mit angemessenen Maßnahmen zu antworten: In Volks- und Mittelschulen wird es für alle Schüler während des Unterrichts und in den Pausen klare Regeln für den Umgang mit Handys an Schulen geben“, kündigt Wiederkehr an. Bei der Umsetzung der Maßnahmen sei es laut Wiederkehr essentiell, Schüler, Eltern und Pädagogen inhaltlich aufzuklären und mitzunehmen.