Münchner Fasching abgesagt – wackeln auch Villacher Faschingssitzungen?

Nachdem ein 23-jähriger Syrer Samstagnachmittag auf mehrere Menschen eingestochen und dabei einen 14-jährigen Jugendlichen getötet hat, wackelt seitdem auch der Faschingsumzug in der Draustadt am 1. März 2025. Eine Mehrheit der 5 Minuten-Leser spricht sich auch gegen den Umzug aus. Vor knapp einer Woche sind auch in München zwei Menschen bei einem vermeintlichen Anschlag verstorben, die deutsche Großstadt hat mittlerweile den Fasching abgesagt.

Gerüchte über Absage der Faschingssitzungen mehren sich

Während es bei den Faschingssitzungen in der Draustadt vor kurzem noch hieß, diese würden wie geplant stattfinden, mehren sich die Gerüchte, dass dem doch nicht so sei. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, soll man beim ORF nicht mehr so sicher sein, ob man die Sitzungen am 20., 21. und 22. Februar 2025 durchführen würde. Eine offizielle Bestätigung einer möglichen Absage gibt es noch nicht, auch bei der Faschingsgilde wisse man noch nichts davon. Wir halten euch am Laufenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 11:05 Uhr aktualisiert