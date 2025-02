Wirtschaftsgebäude stand in Flammen: 40 Feuerwehrleute im Einsatz

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, dem 19. Februar 2025, bemerkte ein Bewohner gegen 2.45 Uhr einen Brand in einem Wirtschaftsgebäude in Markt Hartmannsdorf (Bezirk Weiz). Sofort alarmierte Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehren Pöllau bei Gleisdorf, Markt Hartmannsdorf und Hofstätten an der Raab standen mit insgesamt 40 Kräften im Einsatz. „Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen“, heißt es seitens der Polizei abschließend.