U-Haft über Villach-Attentäter verhängt

Das Landesgericht Klagenfurt hat nun mitgeteilt, dass über den Villach-Attentäter nach erfolgtem Pflichtverhör die Untersuchungshaft aus Haftgründen der Flucht- und Tatbegehungsgefahr verhängt wurden. Zum Tatgeschehen hat der 23-Jährige keine Angaben gemacht. Der Beschluss hat vorerst eine Gültigkeit bis 5. März 2025. Innerhalb der Frist wird über die allfällige Fortsetzung der U-Haft im Rahmen einer Haftverhandlung entschieden.

Gemeinsamer Trauermarsch in Klagenfurt

Am Mittwochabend findet ein Trauermarsch mit Gottesdienst in Klagenfurt statt, mit dem die Landeshauptstadt ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringt. Ein gemeinsamer Trauermarsch startet um 18 Uhr am Domplatz, um 18.30 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche St. Egid die Messe mit Stadtpfarrer Gerhard Simonitti statt. Alle Informationen zum Attentat in der Draustadt findet ihr auch hier in unserem Liveticker. (APA/red, 19.2.25)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 11:15 Uhr aktualisiert