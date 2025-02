Asylquartier: 20 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs

Unmittelbar nach dem abscheulichen Terrorakt von Villach, der unter anderen einem 14-jährigen Burschen das Leben gekostet hat, wurde ja die Schließung bekanntgegeben. 5 Minuten wollte von der für das Quartier zuständigen Bundesbetreuungsagentur (BBU) wissen, wie viele Asylwerber in Langauen zuletzt ihr Quartier hatten.

„Es waren 75 Menschen dort untergebracht“

Thomas Fussenegger, der Chef der BBU-Kommunikationsabteilung: „Es waren 75 Menschen dort untergebracht, davon 56 im Familienverband, davon wiederum waren 39 Kinder.“ Auf die Zahl der in Bundesbetreuung befindlichen Asylwerbern hat das aber keinen Einfluss, denn laut Fussenegger werden bzw. wurden die bisher in Villach untergebrachten Personen auf andere Betreuungseinrichtungen der BBU verteilt. Sehr wohl hat die Schließung von Villach-Langauen aber Einfluss auf die dortigen Beschäftigten.

„20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Stilllegung betroffen“

BBU-Pressechef Fussenegger weiter: „Es sind insgesamt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Stilllegung betroffen, wir versuchen individuelle Lösungen für sie zu finden und haben einen Sozialplan implementiert.“ Die BBU betreibt neben dem nun geschlossenen Quartier in Langauen noch einen zweiten Standort in Kärnten. Auch der soll, so nun die Forderung der FPÖ, geschlossen werden. Das Sepp-Springer-Heim in Ledenitzen in der Gemeinde Finkenstein müsse zum Schutz der heimischen Bevölkerung sofort und endgültig geräumt werden, erklärt FPÖ-Landtagsabgeordneter Markus di Bernardo.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 11:25 Uhr aktualisiert