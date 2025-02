Land Steiermark fördert Kunst und Kultur mit über 350.000 Euro

In ihrer jüngsten Sitzung hat die steirische Landesregierung Förderungen in Höhe von 357.380 Euro beschlossen.

In ihrer jüngsten Sitzung hat die steirische Landesregierung Förderungen in Höhe von 357.380 Euro beschlossen. Damit sollen 25 Kultur- und Filmprojekte in verschiedenen Regionen der Steiermark unterstützt werden. „Kunst und Kultur sind in ihrer Vielfalt ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft, denn sie regen zu Dialog und Diskurs an. Mit diesen Förderungen setzt die Landesregierung Impulse zur Stärkung der steirischen Kulturlandschaft“, betont Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP).

Förderungen für Kunst- und Kulturprojekte

Der Großteil der Mittel – 237.880 Euro – fließt in Kunst- und Kulturprojekte. Unterstützt werden dabei Theaterproduktionen, Musikveranstaltungen, Literaturförderungen und zeitgenössische Kunstprojekte. Besonders stark profitieren Initiativen in Graz, darunter der Steiermärkische Kunstverein Werkbund, die Konzertreihe WERK.02, das Poetry-Slam-Projekt „Pimp Up Her/History“ sowie das Nachbarschaftsfestival Lendwirbel. Aber auch Projekte in Weiz, Voitsberg, Deutschlandsberg, Murau, Liezen und der Südoststeiermark erhalten finanzielle Unterstützung.

Filmförderungen über das „CINE ART“-Programm

Neben Kunst- und Kulturinitiativen setzt die Steiermark auch verstärkt auf die Filmförderung. 119.500 Euro sind für Produktionen im Rahmen des „CINE ART“-Förderprogramms vorgesehen. Darunter fallen die Entwicklung und Herstellung von Filmen sowie die Verbreitung von Arthouse-Kino. Gefördert werden unter anderem „Franz Innerhofer – Zwischen Himmel und Hölle“, „Neue Wege – Der Maler und Zeichner Paul Z. Rotterdam“ sowie das 17. Internationale Kinderfilmfestival.

Vielfältige Projekte in der ganzen Steiermark

Die Förderungen kommen nicht nur städtischen Initiativen zugute, sondern auch Projekten im ländlichen Raum. So werden in der Südoststeiermark, Weiz, Deutschlandsberg und Murau verschiedene Kunst- und Kulturprojekte unterstützt, darunter das „Kultur in Stainz 2025“, das „Kunstfenster Gnas“ und die „Theaterfabrik Weiz“. Auch in Schladming und Pischelsdorf am Kulm gehen Förderungen an Kulturvereine und kreative Projekte.