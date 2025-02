Attentats-Opfer auf Normalstation verlegt – zwei weitere auf Intensiv

Drei Personen sind nach dem Attentat in Villach Samstagnachmittag noch im Krankenhaus und werden dort behandelt. Wie Natalie Trost von der KABEG gegenüber 5 Minuten bestätigt, sind jene zwei schwerverletzten 15-Jährige weiterhin auf der Intensivstation. „Sie sind aber stabil“, so Trost weiter.

Dritter Verletzter von Intermediate Care auf Normalstation verlegt

Die dritte verletzte Person, die noch im Krankenhaus ist, wurde bereits Montag auf die Intermediate Care – das Bindeglied zwischen Intensiv- und Normalstation – verlegt, mittlerweile ist er auf der Normalstation, weiß Trost im Gespräch von 5 Minuten. Jene beiden Jugendlichen, die nach wie vor auf der Intensivstation sind, hatten schwerste Verletzungen am Bauch und am Oberkörper. Auch Dauerfolgen wurden nicht ausgeschlossen. Alle Informationen zum Attentat in Villach könnt ihr auch in unserem Liveticker hier nachlesen. Zusätzlich wurde über den 23-jährigen Syrer Mittwoch die U-Haft verhängt. Mehr dazu hier: U-Haft über Villach-Attentäter verhängt.