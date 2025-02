Nach brutaler Home Invasion in Graz: Polizei zeigt erstmals Tätervideo

Die Kriminalsendung „Fahndung Österreich“ auf ServusTV geht am Mittwoch, dem 19. Februar 2025, um 20.15 Uhr erneut auf Verbrecherjagd. Gemeinsam mit dem Innenministerium, dem Justizministerium und dem Bundeskriminalamt werden sechs ungelöste Kriminalfälle vorgestellt. Ziel ist es, mithilfe der Öffentlichkeit neue Hinweise zu erhalten – denn oft führt ein einziger Tipp zur Lösung eines Falls. Zudem werden in der Sendung Präventionstipps gegeben, um Verbrechen vorzubeugen.

Polizei veröffentlicht Tätervideo

Eine brutale Home Invasion ereignete sich am 31. August 2024 in Graz. Drei Täter überfielen einen Syrer in seiner Wohnung, bedrohten ihn mit einem Messer und fügten ihm schwere Verletzungen zu. Sie versuchten, mit mehreren tausend Euro zu fliehen – doch ein Freund des Opfers bemerkte die Täter. Er verfolgte sie, sprang auf die Motorhaube des Fluchtwagens und klammerte sich mehrere hundert Meter an das Fahrzeug. Schließlich verlor er in einer Kurve das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße und die Täter können flüchten. In der Sendung „Fahndung Österreich“ wird erstmals ein Video eines der mutmaßlichen Täter gezeigt. Ermittler vermuteten, dass er das Opfer bereits am Arbeitsplatz ausspioniert hatte.

Hinweise an: 059 133 133

[email protected]

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 11:59 Uhr aktualisiert