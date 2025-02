Fahndungsfotos zeigen geflüchteten Häftling im Fitnessstudio

Er gilt als Kopf der „Rammbock“-Bande, die 2023 mehrere Einbruchsdiebstähle und Bankomatsprengungen in Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) durchgeführt hatte. Am 10. Feber 2025 gelang dem 29-jährigen Niederländer die Flucht aus der Justizanstalt Wiener Neustadt. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte die Landespolizeidirektion Niederösterreich Fahndungsfotos veröffentlicht. Mehr dazu in: Gefängnis-Ausbruch: So sieht der Gesuchte aus. Nun wurden weitere Fotos des Flüchtigen an die Öffentlichkeit gereicht. Die da zeigen den 29-Jährigen im Fitnessstudio. Laut Polizei seien dies „aktuellere Lichtbilder“, wurden aber vor seinem Ausbruch aufgenommen.

©LPD NÖ | Am 10. Feber 2025 brach der 29-jährige Niederländer aus dem Gefängnis aus. ©LPD NÖ | Seitdem ist er flüchtig. ©LPD NÖ | Er gilt als Kopf der „Rammbock“-Bande.