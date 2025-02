Mathe-Mix-Doppel: Steiermarks groÃŸer Mathematik-Wettbewerb geht weiter

Mathematik kann begeistern – das beweist der steirische Wettbewerb „Mathe-Mix-Doppel“, der nun in die nächste Runde geht. Ins Leben gerufen von der Bildungsdirektion für Steiermark, soll er nicht nur das Interesse an Mathematik fördern, sondern auch speziell Mädchen für das Fach begeistern. Nach dem erfolgreichen ersten Jahr mit über 2.200 teilnehmenden Kindern aus der 5. und 6. Schulstufe haben sich für die aktuelle Ausgabe 73 Schulen angemeldet – darunter 41 Mittelschulen und 32 AHS. In Zweierteams lösen die Schüler mathematisch-logische Aufgaben und kombinieren dabei unterschiedliche Denkansätze. Die schulinterne Vorrunde wurde bereits mit über 2.000 Teilnehmern ausgetragen.

Finale des Mathe-Mix-Doppel: 240 Schüler kämpfen um den Sieg

Das große Finale steigt am 25. Februar 2025 an der Universität Graz. Ab 11 Uhr treten die besten 240 Finalisten gegeneinander an, um ihr mathematisches Können unter Beweis zu stellen. Zur Auflockerung gibt es um 12 Uhr eine Wissenschaftsshow von Bernhard Weingartner mit seinem „Physikmobil“. Die Siegerehrung um 13 Uhr bildet den krönenden Abschluss des Wettbewerbs. Wer am Ende ganz oben auf dem Podest steht, entscheidet sich in diesem spannenden Mathe-Wettstreit.