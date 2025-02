STRABAG: Stefan Kratochwill ist neuer Vorstandschef

Etwa ein Monat ist es her, dass der Strabag-Vorstandsvorsitzende Klemens Haselsteiner plötzlich aus dem Leben schied. Wenige Tage später nahm sein Vater Hans Peter Haselsteiner wieder die Zügel in die Hand, ihm wurde eine Generalvollmacht erteilt. Mehr dazu in: Nach Tod des Sohns: Hans Peter Haselsteiner zurück an der Strabag-Spitze. Nun hat der Baukonzern STRABAG einen neuen Vorstandsvorsitzenden: Stefan Kratochwill wurde heute, Mittwoch, 19. Feber, vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung ernannt.

„Ich werde seine Vision fortführen“

„Der tragische Verlust von Klemens Haselsteiner hat uns alle tief getroffen. Es ist mir ein persönliches Anliegen und eine Ehre, seine Vision für STRABAG fortzuführen. Klemens hat die STRABAG als seine erweiterte Familie gesehen. In dieser Familie durfte ich selbst als Trainee startend aufwachsen. Das ist mein Versprechen nicht nur an unsere externen Stakeholder, sondern insbesondere an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Gemeinsam werden wir den Weg in eine nachhaltige Zukunft weitergehen“, so Kratochwill anlässlich seiner Ernennung.