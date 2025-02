Steiermark vereinfacht Genehmigungen für erneuerbare Energien

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 13:05 / ©Fotomontage 5 Minuten/Canva

Die steirische Landesregierung bringt eine Sammelnovelle zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für erneuerbare Energien auf den Weg. Betroffen sind das steirische Baugesetz, das Naturschutzgesetz und das Raumordnungsgesetz, die an die neue EU-Richtlinie RED-III angepasst werden. Ziel ist es, den Ausbau erneuerbarer Energien durch einfachere und schnellere Genehmigungsprozesse voranzutreiben. „Mit dieser Sammelnovelle tragen wir maßgeblich zur Entbürokratisierung und Deregulierung in unserem Land bei. Gerade wenn es um große Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien geht, braucht es effiziente Verfahren, damit diese rascher zur Umsetzung gelangen. So wollen wir die Energieunabhängigkeit stärken und gleichzeitig klimaschädliche Emissionen reduzieren“, sagt Klima- und Energielandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP).

Erleichterungen für Einsatzkräfte: Baubewilligung für Alarmanlagen entfällt

Neben der Beschleunigung von Energiewende-Projekten bringt die Novelle auch Erleichterungen für Blaulichtorganisationen. Der Bau von Alarm- und Kommunikationseinrichtungen für Rettungsdienste, Feuerwehr und Katastrophenschutzbehörden soll künftig ohne Baubewilligung möglich sein, um die Einsatzfähigkeit zu verbessern. „Beim vorliegenden Gesetzesentwurf kommt es zu keinem ‚Gold-Plating‘ von EU- oder bundesrechtlichen Vorgaben. Es ist unser Verständnis von Politik mit Hausverstand, dass wir beim sinnvollen Ausbau von erneuerbaren Energien auf klimaideologische Extrempositionen verzichten“, betont Landesrat Hannes Amesbauer (FPÖ).

Steiermark streicht Revision der Umweltanwaltschaft für schnellere Verfahren

Auch beim Umweltrecht soll Bürokratie abgebaut werden. Die Revisionsmöglichkeit der Umweltanwaltschaft vor dem Verwaltungsgerichtshof wird gestrichen, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. Die Beteiligung der Öffentlichkeit bleibe durch die Aarhus-Konvention weiterhin gewährleistet, da Umweltorganisationen bereits das Recht auf Überprüfung von Verwaltungsakten haben. Mit dieser Reform setzt die Steiermark auf schnellere Verfahren und weniger Bürokratie, um den Ausbau erneuerbarer Energien effizient voranzutreiben.