Wochenlang vermisst: Jetzt wurde Kärntnerin gefunden

In einer Wohnung

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 13:09 / ©5 Minuten

Seit 29. Jänner 2025 wurde eine 49-jährige Kärntnerin vermisst. Die Geldtasche der Klagenfurterin wurde in Villach gefunden, ansonsten gab es kein Lebenszeichen von ihr, die Vermisstenanzeige lag bei der Polizeiinspektion Feldkirchen auf. Nun jedoch die guten Neuigkeiten: Die Frau wurde in einer Wohnung in Klagenfurt gefunden – und zwar lebend, wie eine Bekannte gegenüber 5 Minuten erklärt.