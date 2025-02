Toter Kärntner „bestellt“ im Internet – bei Witwe trudeln Mahnungen ein

Die aktuellste Folge von „Fahndung Österreich“, die am Mittwoch, 19. Februar 2025, ab 20.15 Uhr auf ATV ausgestrahlt wird, behandelt einen Fall aus Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor, Kärnten). Fünf Tage nachdem ein Mann aus der Ortschaft im Süden Österreichs im Sommer 2024 gestorben ist, hat nämlich jemand eine E-Mail-Adresse in seinem Namen angelegt und in weiterer Folge Sachen von Konzernen wie Peek & Cloppenburg, Beuringer und Zalando bestellt.

Waren wurden in Wien abgeholt

Die Bestellungen, die getätigt wurden, reichen dabei vom teuren Messer bis zu einem Kleid, heißt es in der Sendungsvorschau. Abgeholt wurden die Waren dann in Wien, währenddessen trudeln bei der Witwe in Kötschach-Mauthen Rechnungen und Mahnungen ein. Doch es geht noch weiter: Die Mail-Adresse ist nämlich mit einer Telefonnummer angemeldet, der Besitzer ist der Polizei bekannt. Aber: Auch er ist vermutlich Opfer des Betrügers. In der Sendung „Fahndung Österreich“ wird einerseits der Stand der Ermittlungen präsentiert, andererseits spricht man auch mit der Witwe, dem Ermittler und einem Cybercrime-Experten.