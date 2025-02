Klagenfurter Budget: Im Stadtsenat wurden jetzt Fragen beantwortet

Der Stadtsenat in Klagenfurt hat am Mittwoch getagt, Fragen zum Budget wurden beantwortet.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 14:27 / ©Dieter Kulmer Photography

Bevor es um das Budget der Landeshauptstadt ging, gedachte man allerdings den tragischen Ereignissen in Villach. „Es ist wohl das Schlimmste, was einer Familie passieren kann.“ Mit diesen Worten eröffnete heute Bürgermeister Christian Scheider den Stadtsenat und nahm damit Bezug auf die tragischen Ereignisse, die sich Samstagnachmittag in Villach ereigneten. Als Zeichen der Anteilnahme wurde im Stadtsenat zu Beginn auch eine Trauerminute abgehalten.

Diesen Schwerpunkt hatte die Sitzung

Schwerpunkt der regulären Tagesordnung war einmal mehr der aktuelle Status zur Budgeterstellung der Landeshauptstadt. Wie bekannt befindet sich die Stadt derzeit in einer Zwölftelregelung, welche im Wesentlichen nur gesetzlich vorgeschriebene Leistungen erlaubt. Dies hat derzeit massive Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche des öffentlichen Lebens, wie beispielsweise im Bereich Kultur. Auch das Hallenbad steht mittlerweile vor dem Aus.

Klagenfurt befindet sich „im Zeitplan“

Laut eines externen Experten würde man sich jedoch im Zeitplan befinden, sodass in den nächsten Wochen den politischen Entscheidungsträgern konkrete Vorschläge zur nachhaltigen Budgetsanierung vorgelegt werden könnten. Zwei große Themenschwerpunkte wird es dabei geben, einerseits sind das mögliche Maßnahmen zur kurzfristigen Liquiditätsverbesserung, andererseits Varianten zur nachhaltigen Verbesserung der mittel- und langfristigen Finanzplanung der Stadt.

Clubobleute aller Parteien eingeladen

Auch waren zum Stadtsenat auf Einladung des Bürgermeisters die Clubobleute aller politischen Parteien eingeladen, sodass sich alle Fraktionen über den aktuellen Stand der Konsolidierungsarbeit informieren konnten. Konkrete Beschlüsse zum Budget wurden jedoch keine gefasst.