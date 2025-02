Nach Attentat: Faschingsumzug in Villach abgesagt

Im Gegensatz zum Vorjahr wird der Faschingsumzug dieses Jahr in Villach abgesagt.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 14:37 / ©5 Minuten

Schon vor Tagen wurde darüber spekuliert, ob der Faschingsumzug stattfinden wird können, nach dem schrecklichen Attentat in der Villacher Innenstadt, bei der ein 14-jähriger Villacher verstorben ist, mehrere Menschen teils schwer verletzt. Während man Anfang der Woche noch über eine Routenänderung – die Original-Route wäre genau am Anschlagsort vorbeigegangen – nachgedacht hat, ist nun jedenfalls fix: Im gegenseitigen Austausch mit der Faschingsgilde hat die Stadt Villach bei einer Krisensitzung den Villacher Faschingsumzug endgültig abgesagt. Und das teilen auch die 5 Minuten-Leser so, wie eine Umfrage gezeigt hat. Mehr dazu hier: Umfrage: Mehrheit für Absage des Faschingsumzuges. Noch unklar ist derzeit, ob die Faschingssitzungen stattfinden werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 14:47 Uhr aktualisiert