Netrebko-Ehrung im Goldenen Buch der Stadt Graz sorgt für Kritik

Heute Abend wird Anna Netrebko um 19.30 Uhr im Stefaniensaal zum Jubiläumskonzert „210 Jahre Musikverein Graz“ mit der Mezzosopranistin Elena Maximova und dem Pianisten Pavel Nebolsin beliebte Opernarien und -duette präsentieren. Seit 2006 hat die gebürtige Russin auch eine österreichische Staatsbürgerschaft. Vor dem Konzert hätte sie sich im Goldenen Buch der Stadt Graz verewigen sollen. Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat die Sängerin den Termin aber kurzfristig „aus familiären Gründen“ abgesagt. Laut ihrem Management, soll die Opernsängerin erst kurz vor ihrem Auftritt in Graz ankommen.

Pointer (NEOS): „Fatales Zeichen Putin-Unterstützerin zu ehren“

Obwohl es nun doch nicht zu einem Eintrag im Goldenen Buch gekommen ist, übt NEOS-Fraktionsvorsitzender Philipp Pointner scharfe Kritik an den Vorhaben: „Gerade in der Woche vor dem dritten Jahrestag des brutalen Überfalls von Wladimir Putin auf die Ukraine ist es ein fatales Zeichen, eine Opernsängerin zu ehren, die als langjährige Putin-Unterstützerin bekannt ist“, so Pointner. Laut den NEOS sei ein Eintrag der Künstlerin, „die sich nie klar von Putins Regime distanziert hat, nicht nur unsensibel, es ist respektlos.“ Pointner kritisiert zudem auf die „problematische Haltung“ der Stadt Graz gegenüber „regimetreuen Künstlern“, wie es in einer Aussendung der Pinken heißt: „Es war Valery Gergiev, der Netrebko entdeckte und förderte – ein bekennender Putin-Vertrauter, der aus guten Gründen in westlichen Kulturhäusern nicht mehr auftritt. Und dennoch wird er bis heute auf der offiziellen Website der Stadt Graz gelobt. Das ist nicht hinnehmbar“, so Pointer.