Großzügige Spendenaktion: Karin und Edi überraschen Arche Noah

Karin und Edi übergeben ihre großzügige Spende an Arche Noah.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 15:01 / ©Arche Noah

Laut einem Facebook-Beitrag der Organisation enthielt die großzügige Spende hochwertiges Futter, Decken, Leinen und vieles mehr – alles, was für die Versorgung der tierischen Schützlinge dringend gebraucht wird.

„Wir freuen uns riesig“

Besonders bemerkenswert: Karin wollte in ihrer Region Neulengbach eine Spendenaktion starten, um zu zeigen, was gemeinsames Engagement bewirken kann. Ihr Ziel war es, notleidenden Tieren zu helfen. Unterstützt wurde sie dabei auch von mehreren lokalen Unternehmen. Die Freude bei Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria ist groß. „In ihrem Beitrag bedanken sie sich herzlich bei Karin, Edi und allen, die mit ihrer Unterstützung zur Aktion beigetragen haben.“Wir freuen uns riesig über die Spende für unsere Schützlinge und bedanken uns bei allen, die etwas beigesteuert haben“, so die Arche Noah auf Facebook.