Brutale Attacke in Bregenz: 29-JÃ¤hriger vor Bar niedergeschlagen

In Vorarlberg wurde ein Mann niedergeschlagen.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 15:07

Am Mittwoch, dem 19. Februar 2025, gegen 2 Uhr kam es vor einer Bar in der Fußgängerzone von Bregenz zu einer schweren Körperverletzung. Ein 21-Jähriger attackierte einen 29-Jährigen, riss ihn zu Boden und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Zeugen griffen ein und verhinderten eine weitere Eskalation. Beim Eintreffen der Polizei war das Opfer verletzt, aber ansprechbar. Seine Freundin erlitt einen Schock und musste ebenfalls betreut werden. Beide wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde vorübergehend festgenommen und zeigte sich bei den polizeilichen Einvernahmen zur Tat geständig. Die Hintergründe der Tat werden derzeit ermittelt.