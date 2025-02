ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch tritt nicht zur Wien-Wahl an.

Das teilte der Klubobmann der Wiener ÖVP, Markus Wölbitsch, auf Instagram mit: „Nach reiflicher Überlegung werde ich mein Herzensprojekt Politik mit Frühjahr beenden. Daher werde ich auch bei der Wienwahl 2025 nicht mehr kandidieren. Es geht mir bei dieser Entscheidung nicht um die derzeitige politischen Gesamtsituation. (…) Deswegen bin ich 2015 aus der Unternehmensberatung wieder aktiv in die Politik gegangen und möchte alle bestärken, die diesen Schritt überlegen bzw. noch vor sich haben. (…) Seit einigen Wochen merke ich, dass es mich an einen anderen Ort zieht, zu einem neuen Herzensprojekt. Ich schlage damit ein neues Kapitel auf, das in meiner Jugend bereits seinen Anfang genommen hat und das Kristinas und meine Familie, va. mein Vater die letzten Jahre federführend vorangetrieben haben.“ Wölbitsch wird damit in den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Familie einsteigen.