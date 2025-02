Villach-Attentat: Kärntner laden dutzende Fotos und Videos hoch

Ein Attentat hat Samstagnachmittag, am 15. Februar 2025, ganz Österreich erschüttert. In Villach hat gegen 16 Uhr ein 23-jähriger Syrer auf mehrere Menschen eingestochen, ein 14-Jähriger verstarb an seinen schweren Verletzungen. Nur wenig später hat das Innenministerium eine Upload-Plattform zur Verfügung gestellt, in der alle Zeugen des Vorfalls Fotos, Videos und weitere Informationen hochladen sollen. Wir haben nun nachgefragt, wie gut diese Plattform auch genutzt wird.

Laufendes Ermittlungsverfahren

Wie Mario Nemetz von der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten erklärt, seien bisher „mehrere dutzend Videos und Fotos hochgeladen worden“. Da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handle, könnten keine genauen Zahlen genannt werden. Das Material, das hochgeladen wurde, werde derzeit von Spezialisten gesichtet. Die Frage, die man sich nun stelle: „Was ist relevant?“

Fotos, Videos & Co. können weiterhin abgegeben werden

Und Nemetz ruft auch dazu auf, noch weiter Material in Form von Fotos und Videos vom Attentat in der Draustadt durchzuschicken. Das ist online hier jederzeit möglich. Zudem sei es auch möglich, das Material und Zeugenwahrnehmungen bei jeder Polizeidienststelle abzugeben, so der Pressesprecher der Landespolizeidirektion abschließend.