„Ich lieb‘ dich über alles“: Überraschung könnte alles verändern

Bianca plant eine besondere Überraschung für ihren geliebten Bauern Christian. Die Oberösterreicherin hat ein Liebesgedicht für Christian geschrieben, um ihm damit ihre Dankbarkeit auszudrücken, dass er ihr nach ihrem tragischen Schicksalsschlag auch in der schwersten Zeit ihres Lebens bedingungslos beigestanden ist. Christian hat sich ebenfalls etwas Besonderes für Bianca einfallen lassen, denn er hat sich an ihren Wunsch erinnert, nur die Person heiraten zu wollen, die mit ihr nach Singapur fliegen wird. „Ich lieb‘ dich über alles, es war nie eine Sekunde ein Zweifel daran. Es ist überwältigend, was zwischen uns passiert ist, ich werde immer an deiner Seite stehen“, gesteht er ihr vor allen seine Liebe. Ob die bevorstehende gemeinsame Reise zu einer Heirat führen wird, wird die Zukunft zeigen.

©ATV Große Gefühle bei Hofdame Bianca… ©ATV … und Steirer Christian.

Große Gefühle bei Weinviertler Alex und seiner Hofdame

Der Weinviertler Bauer Alex hat durch die Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ neues Selbstbewusstsein in Sachen Liebe gefunden und ist mit seiner Hofdame Marina jetzt glücklich zusammen. Beim Abschlussevent lädt er die „Bauer sucht Frau“-Community zu einer besonderen Weinverkostung ein. „Die Weinverkostung ist eigentlich nur eine Ablenkung. Ich werde ihr jetzt eine wichtige Frage stellen und ich bin schon richtig nervös. So schlimm war es noch nie“, grinst der Weinbauer. Der sonst zurückhaltende Alex gesteht hochromantisch vor allen Anwesenden Marina seine Liebe und überreicht ihr ein ganz besonderes Geschenk. „Du bist einfach meine bessere Hälfte, muss ich ehrlich sagen, so eine tolle Frau hab‘ ich noch nie gefunden.“ Sie sind beide von ihren Gefühlen überwältigt. „Der Mann ist einfach der Wahnsinn, wir zwei haben uns gesucht und gefunden“, ist Marina den Tränen nahe.

©ATV Mit Hofdame Marina… ©ATV …hat Weinviertler Alex seine große Liebe gefunden.

Letzte Aussprache steht bevor

Doch nicht bei allen verläuft der Abend so harmonisch, denn Erwins Aussprache steht bevor. Um seine Nervosität zu lindern, sucht er zunächst das Gespräch mit seiner Hofdame Gudrun, die er während der Hofwoche früh nach Hause geschickt hatte. Gleichzeitig sitzen Iris und Adriana bei einem Glas Wein und besprechen die bevorstehende Konfrontation. Iris macht sich Sorgen, dass die Aussprache eskalieren könnte, nachdem Erwin und Adriana nun getrennt sind. Beim Bauern kochen beim Wiedersehen mit den Hofdamen und Arabella die Emotionen hoch. Und was läuft eigentlich zwischen Gudrun und Erwin?

©ATV Die letzte Aussprache steht an. ©ATV Erwin sucht zunächst das Gespräch mit Hofdame Gudrun.

Bewerber für 22. Staffel „Bauer sucht Frau“ gesucht Das Staffelfinale der 21. Staffel „Bauer sucht Frau“ gibt es am Mittwoch, den 19. Februar 2025 um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen. ATV-Amor Arabella Kiesbauer freut sich bereits auf neue Bewerber und Bewerberinnen, die in der 22. Staffel von „Bauer sucht Frau“ das große Liebesglück finden wollen.

©ATV | Beim Staffelfinale von „Bauer sucht Frau“…

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 15:56 Uhr aktualisiert