Polizeieinsatz in Wohneinrichtung: 16-Jähriger bedrohte Betreuerin

In Liesing kam es zu einem Messervorfall in einer betreuten Einrichtung.

Nachdem ein Jugendlicher in einer betreuten Wohneinrichtung eine Betreuerin mit einem Messer bedroht haben soll, kam es zu einem Polizeieinsatz in der betroffenen Einrichtung. Die Beamten nahmen den tatverdächtigen 16-Jährigen (StA.: Syrien) vorläufig fest. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass die Betreuerin einen Streit zwischen dem Tatverdächtigen und einem weiteren Jugendlichen schlichten wollte. Danach soll der 16-Jährige die Betreuerin bedroht haben, die sich in weiterer Folge in einem abgesperrten Zimmer in Sicherheit brachte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 16-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.