Busfahrer streiken: Chaos im Frühverkehr befürchtet

Konkret heißt das: In Klagenfurt wird der KMG-Buslinienverkehr morgen erst um 6 Uhr, statt wie üblich um 4.30 Uhr starten. Aus diesem Grund könnte es laut den Klagenfurter Stadtwerken im Frühverkehr zu Behinderungen und oder Verspätungen kommen.

Stadtwerke um zuverlässigen Betrieb bemüht

„Auch diesmal ist die KMG-Fahrdienstleitung bemüht, die Auswirkungen auf den Busverkehr durch den Ausfall der Buslenker:innen so gering wie möglich zu halten und den Fahrgästen so schnell wie möglich wieder den gewohnt zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Die Fahrgäste werden dennoch gebeten, sich über alternative Verbindungen zu informieren, um gegebenenfalls auf andere Verkehrsmittel ausweichen zu können.“, heißt es seitens der Stadtwerke Klagenfurt.

Zusatzinformation für alle Busnutzer

Ab Montag, dem 24. Februar, 8 Uhr werden an der Alten Stadtgrenze in Klagenfurt Arbeiten am Fernwärmenetz durchgeführt. Aus diesem Grund wendet die Linie 5 sowohl stadtauswärts als auch stadteinwärts an der Umkehrschleife St. Jakob. Von und zur Pischeldorferstraße geht es über die Freiligrathstraße, daher wird die Haltestelle St.Jakob (stadtauswärts) nicht bedient. Der Fahrgastwechsel findet in der Umkehrschleife statt (siehe Grafik). Die Bauarbeiten sollen rund zwei Monate andauern.

©Stadtwerke Klagenfurt AG Der Fahrgastwechsel findet in der Umkehrschleife statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 16:40 Uhr aktualisiert