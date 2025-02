Einige Villacher Kindergärten verschließen nun ihre Haustüre

/ ©Montage: Canva & Brief, der an eine Mutter erging

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 16:41 / ©Montage: Canva & Brief, der an eine Mutter erging

Eine Mutter meint gegenüber 5 Minuten Villach: „Ich finde das großartig, das sind kleine Vorkehrungen, die uns ein gutes Gefühl gehen. Könnt ihr bitte darüber berichten?“

Kindergarten sperrt Tür zu

Die Haupttüre wird von 9 bis 11.30 und von 13 bis 14 Uhr geschlossen. „Während dieser Zeit ist ein Zutritt nur nach vorheriger Absprache oder durch das pädagogische Personal möglich“, heißt es in einem Schreiben. Die Bestrebungen des Betreibers sind für viele Villacher Familien ein kleiner Lichtblick. „Wir möchten Zuversicht und Unterstützung vermitteln und vor allem auch kommunizieren wie Eltern mit ihren Kindern kindergerecht sprechen können“, so der Betreiber gegenüber der Redaktion, „und die Einführung dieser Vorkehrung hatten wir ohnehin vor.“

Zum Schutz der Kinder

Der privat geführte Kindergarten erklärt: „Diese Maßnahme dient dem Schutz aller Kinder und hilft uns, unbefugten Zutritt zu verhindern. Weitere Sicherheitsmaßnahmen sind in Planung und wir werden sie darüber rechtzeitig informieren. Bei Fragen oder Anliegen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung“, heißt es weiter. Mit diesen Änderungen stehen sie nicht alleine da. Ein Sportverein aus Villach hat sich beispielsweise dazu entschlossen, dass Kinder nur mehr von Eltern gebracht und abgeholt werden dürfen.

Derzeit staut es sich auch vor Villacher Schulen

Vor allem in der Früh bringen Eltern von Schülern ihre Kinder selbst mit dem Auto in die Schule. Aktuell ist es genau das, was viele brauchen – ein Gefühl, dass „etwas gemacht wird“. Keine Diskussionen darüber was notwendig ist oder nicht“, so die Mutter des Kleinkindes, sondern einfach „machen.“