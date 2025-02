Kälteste Nacht des Winters: Strenger Frost erreichte neuen Tiefpunkt

Die Temperaturen fielen in der Nacht in jedem Bundesland unter 10 Grad.

Die vergangene Nacht war die kälteste dieses Winters. In allen Bundesländern fielen die Temperaturen erstmals in dieser Saison unter -10°C. Solch extreme Kälte gab es zuletzt am 10. Januar 2024. Besonders in den östlichen und südöstlichen Landesteilen wurden neue Tagesrekorde aufgestellt – so kalt war es laut uwz.at dort an einem 19. Februar noch nie.

Kälteste Orte der Nacht

Die niedrigste Temperatur wurde in Schwarzau im Freiwald (Niederösterreich) mit -17,2°C gemessen. Doch auch andere Orte verzeichneten eisige Werte:

-16,8°C in Zwettl (Niederösterreich)

in Zwettl (Niederösterreich) -16,2°C in Liebenau-Gugu (Oberösterreich)

in Liebenau-Gugu (Oberösterreich) -15,1°C in Puchberg am Schneeberg (Niederösterreich)

in Puchberg am Schneeberg (Niederösterreich) -15,0°C in Klausen-Leopoldsdorf (Niederösterreich)

in Klausen-Leopoldsdorf (Niederösterreich) -14,9°C in Raabs an der Thaya (Niederösterreich)

Auch in der Steiermark und Oberösterreich war es bitterkalt. In Mariazell-St. Sebastian sanken die Temperaturen auf -14,8°C, während Lunz am See mit -14,7°C ebenfalls unter den kältesten Orten lag.

Winter zeigt noch einmal seine Kraft

Diese extremen Temperaturen sind für Mitte Februar außergewöhnlich, aber nicht beispiellos. In klaren Nächten mit wenig Wind kann sich die Kälte in Tallagen besonders gut halten. Meteorologen erwarten jedoch einen Wetterumschwung in den nächsten Tagen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 16:48 Uhr aktualisiert