Enormer Eisschwund: Diese Gletscher schmelzen am schnellsten

Derzeit gibt es weltweit rund 275.000 Gletscher, in denen riesige Mengen an Süßwasser gespeichert sind. Doch dieser Speicher schrumpft zunehmend: Seit der Jahrtausendwende haben die Gletscher rund um den Globus – das heißt Eismassen an Land exklusive des grönländischen und antarktischen Eisschilds – pro Jahr rund 273 Milliarden Tonnen Eis verloren. Das entspricht etwa dem fünfeinhalbfachen Volumen des Bodensees. Insgesamt haben die Gletscher der Erde seit dem Jahr 2000 rund fünf Prozent ihres Gesamtvolumens verloren. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam, dem Tobias Bolch vom Institut für Geodäsie der TU Graz angehört. Die dazugehörige, umfassende Studie, hat das Team am Mittwoch im Fachmagazin Nature veröffentlicht. Auffallend ist dabei, dass sich die Eisverluste in den letzten Jahren stark beschleunigt haben: In der zweiten Hälfte des Untersuchungszeitraums (2012 bis 2023) waren sie um 36 Prozent höher als im Zeitabschnitt 2000 bis 2011.

Zustand der Gletscher weltweit konnte ermittelt werden

Für ihre Untersuchung haben die Forschenden Gletscherdaten aus verschiedenen Quellen gesammelt, homogenisiert und ausgewertet, darunter Feldmessungen direkt an Gletschern sowie Radar-, Laser- und Gravimetriedaten aus zahlreichen Satellitenmissionen. „Wir haben 233 Berechnungen regionaler Gletschermasseveränderungen aus etwa 450 Datenquellen von 35 Forschungsteams zusammengetragen“, erklärt Studienleiter Michael Zemp von der Universität Zürich. Tobias Bolch ergänzt: „Besondere Bedeutung haben dabei die Messdaten von Erdbeobachtungssatelliten der ESA, aber auch anderer internationaler Raumfahrorganisationen. Durch die Analyse dieser Daten – und hier sind vor allem die Messungen der Höhenänderungen besonders wertvoll – konnten wir den Zustand der Gletscher weltweit ermitteln.“ Das Ergebnis ist eine einzigartige Zeitreihe der jährlichen Gletschermassenveränderungen in den Jahren von 2000 bis 2023 für alle Gletscherregionen der Welt. Aufgrund der großen Menge präziser Daten ist die vorliegende Studie wesentlich verlässlicher als vorangegangene Untersuchungen des globalen Gletscherschwunds, die auf ungenaueren beziehungsweise lückenhaften Daten beruhten.

Meeresspiegel um 18 Millimeter angestiegen

Der Eisverlust der Gletscher seit dem Jahr 2000 hat zu einem Anstieg des Meeresspiegels um 18 Millimeter geführt. Damit ist das Abschmelzen der Gletscher nach der Erwärmung der Ozeane der zweitstärkste Treiber des Meeresspiegelanstiegs, deutlich vor den Masseverlusten des grönländischen und des antarktischen Eisschilds.

Alpen und Pyrenäen: Gletscherschmelze am schnellsten

Allerdings sind nicht alle Gletscherregionen gleich stark betroffen. Während die Gletscher der antarktischen und subantarktischen Inseln nur 1,5 Prozent ihrer Masse verloren, sind sie in den Alpen und den Pyrenäen mit etwa 39 Prozent am stärksten geschrumpft. „Aufgrund ihrer geringen Höhenlage sind sie von den gestiegenen Temperaturen besonders betroffen“, erläutert Tobias Bolch. „Zum anderen sind die Alpen- und Pyrenäengletscher vergleichsweise klein, was ebenfalls ein Nachteil ist. Gletscher haben generell einen kühlenden Effekt auf das Mikroklima ihrer Umgebung. Bei kleinen Gletschern ist dieser Effekt jedoch nur schwach ausgeprägt; ein weiterer Grund, weshalb sie schneller schmelzen als große Gletscher.“

Gletscher werden Flüssen immer weniger Wasser liefen

Mit dem Eis der Gletscher gehen wertvolle Süßwasservorräte verloren. In vielen von Gletschern gespeisten Flüssen der Welt ist dies paradoxerweise noch nicht zu spüren, die Wassermengen aus der Gletscherschmelze sind größtenteils sogar gestiegen. Aber in der Zukunft werden diese Abflüsse ihren Höhepunkt erreichen und dann kontinuierlich zurückgehen. „In den europäischen Alpen haben wir diese Abflussspitze schon überschritten, unsere Gletscher werden den Flüssen also immer weniger Wasser liefern“, sagt Tobias Bolch. „Das wird vor allem in längeren Trockenperioden ein Problem: Dann sind Gletscherzuflüsse als kontinuierliche Wasserlieferanten besonders wichtig. Dieser stabilisierende Effekt geht zunehmend verloren.“