Aufgelauert: Mann für Überfälle auf 26 Frauen in Wien verurteilt

In Wien stand heute ein Serientäter vor Gericht.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 17:47 / ©5 Minuten

Der 33-Jährige lauerte seit August 2023 in einem Straßenbahn-Durchgang in Wien-Margareten Frauen auf. Er folgte ihnen und bedrängte sie auf einer engen Rolltreppe, die nicht videoüberwacht war. 26 betroffene Frauen waren von der Verurteilung umfasst. Eine von ihnen fiel dem Mann sogar zwei Mal zum Opfer.

Drei Monate ins Gefängnis

Drei Monate muss der Verurteilte im Gefängnis büßen. Neun Monate bekam er für eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Binnen eines Monats muss sich der Mann bei einer geeigneten Einrichtung therapeutische Hilfe suchen, so das Urteil. Der 33-Jährige „hat Mitgefühl vermissen lassen“, begründete die Richterin. Er habe sich selbst „am meisten leid getan“, fügt sie hinzu. In zwei Fällen war es zu intensiven Berührungen gekommen, die die Staatsanwältin als „nahe an einer Vergewaltigung“ bezeichnete. Der Angeklagte war zum Vorwurf der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung und der sexuellen Belästigung geständig. „Er hat’s getan. Er hat’s gesehen bei wem anderen und ist auf die blöde Idee, es auch zu machen“, sagte sein Rechtsvertreter. Warum und weshalb, wisse er nicht.