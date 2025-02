Ersthelfer nach Villach-Anschlag: „Sehe das bleiche Gesicht noch immer“

Als Benjamin* sich am Samstag, dem 15. Feber 2025, nur schnell eine Currywurst beim Bratwurstkönig an der Draubrücke in Villach holen wollte, wusste er noch nicht, dass ihm dieser Moment ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Denn an jenem Tag beschloss ein 23-jähriger Syrer nämlich genau dort einen Anschlag auf vorbeigehende Passanten zu verüben. Mehrere wurden verletzt, ein 14-Jähriger wird getötet. Wir haben berichtet.

„Habe alles für einen TikTok-Streich gehalten“

Benjamin erlebt die Tat hautnah: “Ich habe zuerst gar nicht richtig mitbekommen, was los ist. Plötzlich ist ein Junge vor mir zusammengesackt“. Sein erster, völlig banaler Gedanke: „Hier handelt es sich sicher um einen TikTok-Streich oder so ähnlich“, denn schließlich “rechnet man ja nicht mit so etwas in Kärnten„. Als dem Ersthelfer langsam sickerte, dass es sich hierbei um eine ernste Notlage handelte, sei er sofort zu dem Jugendlichen am Boden gelaufen, wie er gegenüber 5 Minuten berichtet.

„Alles war voller Blut“

„Ich habe ihn gefragt, ob alles okay ist. Habe in sein Gesicht geschaut und gesehen, dass er immer bleicher wurde“. Da Benjamin selbst eine Ausbildung zum Sanitäter hat, saß sofort jeder Handgriff automatisch: “Ich habe den Körper abgetastet und dann hab ich gespürt wie mein ganzer Unterarm, meine ganze Hand mit warmen Blut bedeckt war.“ Ein vorbeifahrendes Samariterteam schritt Sekunden später ein und setzte auch die Rettungskette in Gang. “Hut ab für die Einsatzkräfte – es ging alles ratzfatz und es war so schnell jemand da.“

Was bleibt und was man tun kann

Im Moment selbst habe Benjamin “einfach funktioniert“. Doch trotz seinem Motto: „Das Leben geht weiter“, beschäftigt ihn das Geschehene noch Tage später: „Ich werde zum Roten Kreuz gehen und mal mit dem Interventionsteam reden. Weil ich seitdem selber schlecht schlafe und ich sehe das bleiche Gesicht halt noch immer vor mir.“ Was ihn etwas beruhigt: Der Jugendliche, bei dem er Erste Hilfe geleistet hat, soll mittlerweile außer Lebensgefahr sein. Aus diesem Grund richtet er einen Appell an die Gesellschaft: „Auch, wenn man denkt, man wird das Wissen über Erste Hilfe niemals brauchen, ist es wichtig, dass man weiß, was man in dem Moment zu tun hat. Das kann Leben retten.“

*Name von der Redaktion geändert

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 18:28 Uhr aktualisiert