„Kommissar Rex“ kehrt zurück: Dreharbeiten starten in Wien

Der tierische Ermittler bekommt mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner einen neuen Partner an seine Seite. Unterstützt wird das Duo von Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger. Die neuen Folgen werden nicht als klassische Serienepisoden, sondern in Spielfilmlänge produziert.

Internationaler Erfolg und zahlreiche Adaptionen

Seit der Erstausstrahlung in den 1990er-Jahren begeisterte „Kommissar Rex“ weltweit ein Millionenpublikum. Die Serie, in der anfangs Tobias Moretti und später Gedeon Burkhard die Hauptrolle spielten, wurde in 125 Länder verkauft und in zahlreiche Sprachen übersetzt – darunter Vietnamesisch, Chinesisch und Ungarisch. Auch internationale Spin-offs folgten: In Polen, Portugal und der Slowakei entstanden eigene Versionen, während die englischsprachige Adaption „Hudson & Rex“ aus Kanada mittlerweile in über 120 Märkten läuft. Zwischen 2007 und 2014 produzierte das italienische Fernsehen eine Neuauflage in Rom.