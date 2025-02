Rosenkranz „geheim“ dabei: Die stille Trauer des Präsidenten

Der Trauerzug hatte sich ja von der Nikolaikirche am Tatort vorbei zur Stadtpfarrkirche St. Jakob bewegt. In stiller Trauer wurden beim Tatort Kränze niedergelegt. Bundeskanzler Schallenberg, Landeshauptmann Peter Kaiser, Bürgermeister Günther Albel, die Landesregierung, Mitglieder von Stadtsenat und Landtag, sie alle gedachten des Todesopfers und waren mit ihren Gedanken auch bei den Verletzten des Terroranschlags. Doch mittendrinnen war jemand, der eigentlich ganz vorne mitgehen hätte müssen: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ).

„Wollte still trauern“

Er war der dem Protokoll nach höchstrangige anwesende Vertreter der Bundespolitik. In Österreich fungiert der Nationalratspräsident nach dem Bundespräsidenten und noch vor dem Bundeskanzler. Das hat in unserer Alpenrepublik Tradition. Der Nationalratspräsident als Vertreter des Souveräns des Staates, also der Volksvertretung, wird in Österreich im parlamentarisch-demokratischen Verständnis als „zweithöchstes Amt im Staat“ angesehen. FPÖ-Landesparteiobmann Erwin Angerer zu 5 Minuten: „Rosenkranz wollte still trauern und eine Kerze anzünden und sich nicht ganz vorne dazu drängen. Auch wir anderen Freiheitlichen sind im Pulk mit den Menschen mitgegangen und nicht vorne an der Spitze des Trauerzugs.“ Rosenkranz, Angerer & Co. nahmen auch an der Heiligen Messe teil.

©privat Walter Rosenkranz (FPÖ) war der dem Protokoll nach höchstrangige anwesende Vertreter der Bundespolitik.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 20:39 Uhr aktualisiert