Chemikalien-Schock: Gefährliche Stoffe in Mineralwasser gefunden

TFA ist ein extrem stabiles Zerfallsprodukt von PFAS-Pestiziden (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) die vor allem in der Landwirtschaft verwendet werden. Neben der Landwirtschaft (75 Prozent) gelten laut dem deutschen Umweltbundesamt auch fluorierte Gase aus der Kältetechnik (20 Prozent) sowie Emissionen aus kommunalen Kläranlagen und industriellen Einflüssen (5 Prozent) als Eintragsquellen. Toxikologisch wurde TFA lange Zeit insbesondere von PFAS-Herstellern als weitgehend unbedenklich dargestellt. Doch Anfang 2021 zeigte eine Studie an Kaninchen schwere Missbildungen an Föten, verursacht durch TFA. Vom Hersteller wurde in der Folge TFA gemäß EU-Chemikalienrecht als reproduktionstoxisch der Kategorie 2 eingestuft. Es steht also im Verdacht, die Fortpflanzung, auch beim Menschen, zu gefährden.