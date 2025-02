An der Tabellenspitze: Hypo Tirol zieht sich aus dem Profisport zurück

Manager Hannes Kronthaler gab am Mittwoch bekannt, dass vor allem die schwierigen Rahmenbedingungen diesen Schritt nötig machten. Der Tiroler Sportlandesrat Philip Wohlgemuth (SPÖ) zeigte sich überrascht und bedauerte die Entscheidung – verwies jedoch auch auf die finanziellen Förderungen, die das Land dem Verein in den vergangenen Jahren gewährte.

Kritik an fehlender Unterstützung durch Land und Sponsoren

Kronthaler übte scharfe Kritik an der mangelnden Unterstützung durch das Land Tirol sowie durch einige Landesunternehmen, die sich beim Sponsoring zurückgehalten hätten. „Jeder Trachtenverein in Tirol wird besser behandelt“, meinte er in deutlichen Worten. Laut Wohlgemuth erhielt das Hypo-Tirol-Team jedoch allein in den letzten fünf Jahren insgesamt 620.000 Euro an Förderungen, womit der Verein zu den am höchsten geförderten Sportvereinen in Tirol zählte.Der Sportlandesrat betonte dennoch sein Bedauern über den Rückzug: „Die Entscheidung ist ein großer Verlust für den Tiroler Sport. Ich hoffe, dass uns ein Comeback gelingt.“ Gleichzeitig versprach er, sich für bessere Rahmenbedingungen im Spitzensport einzusetzen.

Auch Kritik an Verband und Spielstätte

Nicht nur das Land, sondern auch der Österreichische Volleyball-Verband (ÖVV) und die Infrastruktur wurden von Kronthaler kritisiert. Besonders die mangelnde Unterstützung bei der Wahl der Spielstätte für die Champions League sowie organisatorische Mängel – etwa fehlende Medaillen bei der Siegerehrung nach dem Cupgewinn – sorgten für Unmut.

Nachwuchsarbeit bleibt vorerst erhalten

Obwohl sich Hypo Tirol aus dem Profisport zurückzieht, soll die Nachwuchsarbeit zumindest für einige Jahre fortgesetzt werden. Dennoch fehlt damit einer der bedeutendsten Vereine Österreichs als Plattform für junge Volleyball-Talente.

Sportlich weiterhin auf Erfolgskurs

Ironischerweise befindet sich Hypo Tirol sportlich derzeit in Bestform. Das Team spielte in der aktuellen Saison in der Champions League-Gruppenphase, gewann kürzlich den ÖVV-Cup und holte sich bereits den Supercup-Titel. In der Liga stehen die Chancen gut, dass Hypo Tirol seinen 13. Meistertitel holt – bislang ist das Team in der Saison noch ungeschlagen.

ÖVV-Präsident zollt Kronthaler Respekt

ÖVV-Präsident Gernot Leitner bedauerte den Rückzug des Vereins, sieht die Entscheidung aber als endgültig an. „Hannes Kronthaler hat mit Hypo Tirol viele Meilensteine gesetzt. Es ist schade, aber die österreichischen Ligen entwickeln sich dennoch weiter“, so Leitner.