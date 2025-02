Nach Terror in Kärnten: Muslime wollen für Opfer beten

Kommenden Freitag, am 21. Februar, wird im Bosniakischen Kulturzentrum Villach, einer Moschee der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), ein Friedensgebet in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vergangenen Samstag abgehalten.

Große Feier aus Respekt abgesagt

„Aus Respekt vor den Opfern und ihren Familien haben wir beschlossen, die für den 21. Februar geplante feierliche Eröffnung der Weißen Moschee in Villach abzusagen. Stattdessen werden wir im Rahmen des Freitagsgebets am 21. Februar eine Trauer- und Friedensgebet abhalten, um gemeinsam der Opfer zu gedenken und für eine Zukunft in Frieden und Sicherheit zu beten“, heißt es seitens der IGGÖ.

Ein Zeichen für Frieden setzen

Zu diesem Anlass wird IGGÖ-Präsident Ümit Vural gemeinsam mit hochrangigen Funktionär:innen der IGGÖ anwesend sein. Das Gebet soll ein Zeichen für Frieden, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die klare Ablehnung von Gewalt setzen. Die Veranstaltung stehe im Zeichen von Einheit, Respekt und Dialog. Esad Memić, Leiter und Imam der Moschee, Schuraratsvorsitzender der IGGÖ und Fachinspektor für den islamischen Religionsunterricht, betont: „Wir beten für die Opfer von Gewalt und Terror und setzen uns unermüdlich für ein respektvolles, friedliches Miteinander ein. Unsere neue Moschee in Villach steht als Symbol für den Dialog und das friedliche Zusammenleben aller Menschen in unserer Stadt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und gemeinsam für eine friedliche Gesellschaft einzutreten“, erklärt die IGGÖ.

„Wir verurteilen diesen feigen, terroristischen Akt“

Schon in einer ersten Reaktion auf den Anschlag betonte Präsident Vural, mit Nachdruck: „Diese Gewalttaten, die unter missbräuchlicher Berufung auf den Islam begangen werden, haben mit den wahren Werten unseres Glaubens nichts gemein. Ideologien, die unsere Religion für ihre verwerflichen Ziele instrumentalisieren, sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft und müssen mit aller Entschlossenheit bekämpft werden.“ Ein generelles Statement der IGGÖ lautet außerdem: „Wir verurteilen diesen feigen terroristischen Akt auf das Schärfste„.

Gebete sollen Trost spenden

Im Rahmen des Freitagsgebets werden zudem in allen Moscheen der IGGÖ österreichweit Bittgebete für die Opfer des Terroranschlags und ihre Hinterbliebenen gesprochen. Diese Gebete sollen Trost spenden und die Solidarität der muslimischen Gemeinschaft mit allen Betroffenen zum Ausdruck bringen. Bereits am Dienstag, den 18. Februar 2025, haben Esad Memić und Vertreter:innen der Islamischen Religionsgemeinde Kärnten an der offiziellen Trauerveranstaltung in Villach teilgenommen, um die Solidarität und das Mitgefühl der muslimischen Gemeinschaft zu unterstreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2025 um 20:34 Uhr aktualisiert