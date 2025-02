Schwerer Skiunfall in Tirol: Niederländer prallt gegen Baum

Per Rettungshubschrauber ging es für den Verletzten ins Krankenhaus.

Per Rettungshubschrauber ging es für den Verletzten ins Krankenhaus.

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 20:56 / ©ÖAMTC Kärnten

Am 19. Februar 2025, gegen 13 Uhr fuhr ein 30-jähriger Niederländer im Schigebiet Rangger Köpfl, Gemeindegebiet Oberperfuss, die rot markierte Piste Nr. 4 mit Schiern talwärts. Im Zuge dessen kam der 30-jährige im Bereich einer Geländekante zu Sturz und prallte in der Folge gegen einen Baum. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der Verunfallte mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Die Erhebungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen und werden fortgeführt.