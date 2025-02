Unfall auf Schutzweg: 78-jÃ¤hrige FuÃŸgÃ¤ngerin angefahren und verletzt

Ein 67-jähriger Mann aus Wien lenkte am 18. Februar 2025, gegen 10.30 Uhr, einen Pkw auf der Bahnstraße in Gerasdorf bei Wien in Richtung Leopoldauer Straße. Beim Linksabbiegen soll der Pkw im Kreuzungsbereich eine Fußgängerin erfasst haben, die einen Schutzweg überqueren wollte. Die Fußgängerin, eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Korneuburg, erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.