Sky-Bar & Co: Zwei Gastro-Highlights eröffnen heuer in Klagenfurt

Die Kärntner Sparkasse hat große Baupläne in die Tat umgesetzt: Rund 35 Millionen Euro sollen in den Umbau des Hauptgebäudes in Klagenfurt investiert worden sein, womit langsam die modernste Bankfiliale Kärntens Form annehmen soll. Im November 2023 wurde der Grundstein dafür gelegt. Nun wird das Hauptgebäude der Kärntner Sparkasse am Neuen Platz in Klagenfurt nach dem Umbau bald wieder eröffnet.

©5 Minuten | Die Grundsteinlegung im Jahr 2023. ©5 Minuten ©5 Minuten

Tolles Gastro-Duo:

Ein besonderes Highlight der neuen Filiale stellen die beiden neuen Restaurants im Gebäude dar. Im Erdgeschoss soll das Lunch-Café namens „George“ (nach dem modernsten Online Banking der Sparkassengruppe) mit einer stimmungsreichen, kreativen Bistro-Küche in einer lockeren, gemütlichen Atmosphäre entstehen. Am Dach wiederum soll als Ort der Entspannung die Sky-Bar mit dem Namen „Marie“ (nach Marie Schwarz, der ersten Kreditnehmerin der Sparkassen) zu finden sein. Dort soll es leistbare Cocktails und einem grandiosen Blick über ganz Klagenfurt geben. „Ergänzt wird das neue Gastro-Erlebnis durch Events, wie Silvester-Party, Cocktail-Kurse, Gastköche der besonderen Art oder Konzertabende von klassisch bis Live-DJ’s“, verrät die Sparkasse auf ihrem Facebook-Account. Und das beste: Mitte September 2025 soll es endlich soweit sein!

https://www.facebook.com/kaerntnersparkasse/posts/pfbid02L8Km1LAjoEMtKe5SXp2BLQQN8v5TX4zYbUv5tqQA2yYkmo8ykmKBejR17MSxr2shl?rdid=D3V73PCbd1VLBNFd#