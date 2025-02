Kalter, aber sonniger Donnerstag in der Steiermark

So wird das Wetter am Donnerstag in der Steiermark

„Am Donnerstag ziehen in der Obersteiermark zeitweise ein paar Wolkenfelder durch, insgesamt überwiegt aber in der Steiermark erneut sehr sonniges Winterwetter. Nach einem frostigen Tagesbeginn wird es tagsüber eine Spur wärmer, es werden Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad erwartet“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es: „Deutlicher fällt die Erwärmung auf den Bergen aus, in 2000m Höhe sind in den Schladminger Tauern schon an die 0 Grad möglich“.