Österreich Wetter: Sonnig, mild und vereinzelt ein paar Regentropfen

Veröffentlicht am 19. Februar 2025, 21:54 / ©Pexels / Nicky Pe

Unter Hochdruckeinfluss beginnt der Tag in vielen Regionen mit klarem Himmel und Sonnenschein. Nur vereinzelt halten sich Hochnebelfelder, die sich aber meist rasch auflösen.

Nachmittags Wolken, stellenweise ein paar Tropfen

Im Tagesverlauf ziehen aus westlicher Richtung einige Wolkenfelder auf. Am Nachmittag können daraus vereinzelt ein paar Regentropfen fallen, vor allem an der Nordseite der Alpen. Lokal besteht dort Glatteisgefahr, meist bleibt es jedoch trocken. Trotz des kalten Starts gibt es tagsüber eine kräftige Erwärmung. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 Grad im Waldviertel und 10 Grad in manchen Tälern im Westen.

Windig und eisig in manchen Regionen

Im Donauraum weht ein mäßiger bis eisiger Ostwind, am Alpenostrand frischt er lebhaft aus Südost auf. Während sich der Osten über ungetrübten Sonnenschein freuen kann, wird es im Westen im Tagesverlauf bewölkter. Die Temperaturen steigen kräftig, der Wind bleibt jedoch in einigen Regionen spürbar eisig.