Frontalkollision auf Autobahnzubringer: Fahrer alkoholisiert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch am Autobahnzubringer Wolfsberg-Süd.

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 06:28 / ©BMI/ Pachauer

Ein 45-jähriger Mann geriet am Mittwochabend mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn des Autobahnzubringers Wolfsberg-Süd. Dabei stieß er mit dem Auto einer 39-jährigen Frau aus dem Bezirk Wolfsberg frontal zusammen.

Alkomattest nach Unfall in Wolfsberg positiv

Die Lenkerin wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und unbestimmten Grades verletzt. „Sie musste von der Feuerwehr Wolfsberg befreit und nach Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Wolfsberg verbracht werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Jedoch verlief ein bei ihm durchgeführter Alkomattest positiv. „Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen“, so die Beamten abschließend.