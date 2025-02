Kleine Kämpferin: Hannah (4) aus Gratwein leidet an seltenen Gendefekt

Die vierjährige Hannah leidet am seltenen Gendefekt MEF2C (MCHS). Für das Mädchen wird nun ein Benefizkonzert veranstaltet.

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 07:39 / ©KK

Die Diagnose MEF2C (MCHS) veränderte das Leben der Familie. Weltweit sind nur 350 Fälle von MCHS dokumentiert, in Österreich drei. Einer davon ist Hannah. Der kleine Blondschopf ist ein fröhliches und lebhaftes Mädchen, das aber nicht in der Lage ist, selbstständig zu essen, zu gehen oder zu sprechen. Zusätzlich leidet Hannah an Epilepsie und braucht rund um die Uhr Betreuung. Trotz der großen Herausforderungen sind Hannah und ihre ältere Schwester der Sonnenschein der Familie.

„…um unserer Hannah irgendwann ein normales Leben zu ermöglichen“

MCHS betrifft das zentrale Nervensystem und führt zu Entwicklungsverzögerungen, kognitiven Beeinträchtigungen, Sprach- und Bewegungsstörungen und stereotypen Bewegungen. Betroffene kommen oft über den geistigen Entwicklungsstand von Kleinkindern nicht hinaus. Eine Behandlung gibt es bisher nicht. „Weil es so wenige Fälle gibt, hält sich die Forschung in Grenzen. Die einzige Möglichkeit der Finanzierung bieten private Spenden, um unserer Hannah und allen anderen betroffenen MEF2C Kindern irgendwann ein normales Leben zu ermöglichen“, sagen die Eltern Corinna und Sascha.

©KK Die Diagnose MEF2C (MCHS) veränderte das Leben der Familie.

Großes Benefizkonzert für Hannah am 21. Februar

KEM-Manager Christoph Stangl und Gemeinderätin Andrea Neundlinger ist es wichtig die Familie und das Kind zu unterstützen und gemeinsam mit der Familie ist es ihnen wichtig, die Öffentlichkeit auf diese Krankheit aufmerksam zu machen. Als Gemeinderat Robert Köppel von ihnen davon erfuhr, rief er spontan ein Benefizkonzert ins Leben, bei dem neben der Feuerwehrmusik Eisbach-Rein und der Trachtenmusikkapelle Judendorf auch die Gratweiner Böhmische dabei ist. „Es ist für uns selbstverständlich, dass wir bei dieser humanitären Veranstaltung mitmachen“, spricht Christian-Miro Kriegl wohl im Namen aller mitmachenden Musiker. Köppel gelang es, musikalische Kapazunder wie die Gruppe Sunnsaitn, die das Oktoberfest in München rockte, die Alpenyetis, Musi-Pur, die Voitsberger Jagamusi oder Marc Andrae und Sir Alex für das Benefizkonzert zu gewinnen. Sie alle stehen am 21. Februar ab 19.30 Uhr ehrenamtlich auf der Bühne der Strassengler-Halle, damit jeder Spenden-Euro Hannah zugutekommen kann.

Spendenaufruf für Medikamente

Für jene, die helfen wollen und können, wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet: AT33 3813 8000 0502 0656. Das Geld soll unter anderem für die Medikamente von Hannah verwendet werden.