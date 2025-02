Wirtschaftskammer zieht Bilanz: Rechtsberatung bleibt Spitzenreiter

Bei der Wirtschaftskammer Kärnten weiß man: Die heimischen Unternehmer haben ein weiteres schwieriges Rezessionsjahr hinter sich. Neben den wirtschaftlichen Unsicherheiten aufgrund der globalen Krisen haben auch steigende Personal- und Energiekosten zu erheblichen Wettbewerbsnachteilen geführt. 52.806 Serviceanfragen und insgesamt 209.438 Servicestunden sprechen für sich. Auch die Anzahl der Leistungsstunden konnte im Vergleich zum Jahr 2023 gesteigert werden. „Das bedeutet für unsere Mitgliedsunternehmen eine Kostenersparnis von insgesamt 37 Millionen Euro. Der Wert der erbrachten Leistungen ist damit höher als die Beiträge der Mitglieder in Höhe von rund 35 Millionen Euro“, erläutert WK-Präsident Jürgen Mandl.

Mehr Serviceanfragen als 2023

Die meisten der 52.806 Serviceanfragen kamen von Ein-Personen-Unternehmen sowie Kleinst- und Kleinbetrieben. Mehr als jeder vierte Betrieb aus dieser Gruppe (28,4 Prozent) kontaktierte die Wirtschaftskammer – insgesamt waren es 10.192 Anfragen. Bei den Großbetrieben mit mehr als 250 Beschäftigten ist die Kontaktquote mit 78,9 Prozent am höchsten. „Die Zahl der Serviceanfragen ist im Vergleich zu 2023 leicht gestiegen“, weiß Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums. „Wir stellen fest, dass die Anliegen immer komplexer werden. Deshalb steigt auch die Zahl der Leistungsstunden kontinuierlich an.“ Durchschnittlich wandten sich die Unternehmen mit 2,4 Anfragen pro Jahr an die Experten der Wirtschaftskammer. Eine Beratung dauerte im Schnitt 38 Minuten – um drei Minuten mehr als 2023.

Rechtsberatung am gefragtesten

Die Hauptthemen waren allgemeines Recht, Arbeits- und Sozialrecht (14.722 Anfragen), gefolgt von Gründungsberatungen (11.323). Eine wachsende Nachfrage gab es bei Förderberatungen (1.765), zu Steuern und Abgaben (934) sowie bei Außenwirtschaft und Zoll (1.148). Besonders oft wurde auch zu Kollektivverträgen (1.647) angefragt. Fast 600 Beratungen gab es zu Betriebsanlagen. Um der steigenden Nachfrage in diesem Bereich gerecht zu werden, hat die Wirtschaftskammer ihr Beratungsangebot erweitert. Experten begleiten die Betriebe nun auch direkt bei Verhandlungen vor Ort und stehen in regelmäßigem Kontakt mit Behörden. Darüber hinaus wurden 92 Unternehmen von Vertragsanwälten kostenlos vor Gericht vertreten. Durch diese und gezielte Interventionen im Wirtschaftsrecht konnten hohe Einsparungen erzielt werden – insgesamt profitierten die betroffenen Unternehmen von einer Kostenersparnis von 450.171 Euro. Neben dem umfassenden Serviceangebot tritt die Wirtschaftskammer auch aktiv für wirtschaftspolitische Interessen ein. „Wir bestimmen die öffentliche Debatte in wesentlichen Themen wie der AREA SÜD oder bei der Windkraft-Volksbefragung mit. Darüber hinaus haben wir im Vorjahr insgesamt 734 Begutachtungen und Stellungnahmen erarbeitet. Das sind zwei pro Tag und zeigt, dass wir hier ganz klar die Meinung unserer Mitglieder auch in den Gesetzeswerdungsprozess einbringen“, so WK-Direktor Meinrad Höfferer.

135.000 Euro aus dem Katastrophenfonds

Zudem waren die Kärntner Betriebe auch im vergangenen Jahr von Wetterkapriolen betroffen. Die Wirtschaftskammer Kärnten konnte 18 betroffene Unternehmen nach Hochwasser-, Sturm-, Brand- und Murenschäden mit rund 135.000 Euro aus dem Katastrophenfonds unterstützen – weitere 43 erhielten rund 132.000 Euro aus dem Notfallfonds. Auch die Nahversorgerförderung wurde von der Wirtschaftskammer abgewickelt. 74 Lebensmittelhändler wurden mit insgesamt 294.000 Euro unterstützt.

©WKK / Helge Bauer Im vergangenen Jahr wurden 52.806 Serviceanfragen bearbeitet.

Hilfe für Kärntner Betriebe

Auch setzte das Servicezentrum im vergangenen Jahr weitere Schwerpunkte, um Unternehmen zu unterstützen, darunter wieder die Betriebshilfe. Insgesamt 58 Unternehmer nutzten die Möglichkeit, eine Ersatzarbeitskraft vermittelt zu bekommen. In Summe leisteten die Ersatzarbeitskräfte 19.384 Einsatzstunden. Ebenfalls weiter erfolgreich lief die Förderaktion zur Betriebsnachfolge. Das Angebot wurde mehr als 500 Mal in Anspruch genommen.

Ausblick

Neben der individuellen Beratung rückt 2025 der Wissenstransfer immer mehr in den Mittelpunkt. Kleine, praxisnahe Netzwerkformate fördern den direkten Austausch, Workshops zu Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder Unternehmensnachfolge bieten gezielte Unterstützung. Digitale Services runden das Angebot ab – mit einem 24/7-Zugang zu eServices, einer umfassenden Förderdatenbank und KI-gestützten Assistenzsystemen wie „WIKI“.