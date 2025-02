Warnstreik legte Bus-Verkehr vorübergehend lahm

An über 80 Standorten in ganz Österreich haben die Beschäftigten der Busbranche am Donnerstagmorgen gestreikt.

An über 80 Standorten in ganz Österreich haben die Beschäftigten der Busbranche am Donnerstag, zwischen 4 und 6 Uhr früh gestreikt. Mehr dazu unter: KV-Verhandlungen ergebnislos: Warnstreik am 20. Februar angekündigt. „Unsere Forderungen nach einer spürbaren Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Buslenker werden nach wie vor nicht ernst genommen. Die Belegschaften streiken, weil ihnen die Arbeitgeber mit unzureichenden Angeboten keine andere Wahl gelassen haben“, erklärt Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida.

Appell: Wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren

Im Anschluss gab es eine Streikkundgebung der Buslenker in Wien. Martin Horvath, Chefverhandler der Busbranche in der WKÖ, appellierte daraufhin an die Gewerkschaft vida wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Nach den Warnstreiks ist es jetzt an der Zeit, unser Angebot einer sachlichen und fairen Prüfung zu unterziehen. Auch wir brauchen jetzt vor allem Besonnenheit, Fairness und Kompromissbereitschaft und nicht weitere Eskalation.“ Anders als in anderen Branchen seien die Arbeitgeber der Busbranche von Anfang an bereit gewesen, die Teuerung im Umfang der rollierenden Inflation abzugelten. So sah das letzte Angebot Arbeitgeber eine Erhöhung der Löhne und Diäten um 3,5 Prozent für das Jahr 2025 vor. Darüber hinaus legte die Arbeitgeberseite konkrete Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für den Linienverkehr auf den Tisch.

WKÖ: „Würde tausende Arbeitsplätze gefährden“

Was die Busbranche hingegen nicht erfüllen könne, seien existenzbedrohende Forderungen, so Horvath. „Niemand, der Verantwortung für die Busbranche trägt, kann einer Forderung nach einer fast 10-prozentigen Lohnsteigerung zustimmen, denn das wäre der schnellste Weg in den wirtschaftlichen Untergang. Das würde tausende Arbeitsplätze gefährden.“