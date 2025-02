Tödliche Kollision auf A4: 28-Jähriger starb noch an Unfallstelle

Ein 27-jähriger rumänischer Staatsbürger lenkte in der Nacht auf Donnerstag, 20. Februar, ein Sattelkraftfahrzeug auf der A4 in Fahrtrichtung Wien durch das Gemeindegebiet von Bruck an der Leitha. Plötzlich prallte ein nachkommender Pkw-Lenker, ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha, aus bisher unbekannter Ursache gegen das Heck des Sattelkraftfahrzeuges. Durch den Anprall wurde der Pkw auf den dritten Fahrstreifen geschleudert.

28-Jähriger verstarb noch an Unfallstelle

Nachkommende Fahrzeuglenker befreiten den 28-Jährigen aus dem Pkw, bevor dieser zu brennen begann. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 28-Jährige noch an der Unfallstelle. Die A 4 war im Bereich der Unfallstelle bis 3.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet.