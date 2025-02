Polizei-Großaufgebot: Bankomat in Wiener Postfiliale gesprengt

Der Eingangsbereich des in einem ebenerdigen Anbau zu einem Mehrparteienwohnhaus untergebrachten Postamts wurde dabei völlig zerstört. Donnerstagfrüh war die Spurensicherung im Gang, ebenso die Fahndung nach den Räubern, bestätigte Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der APA erste Medienberichte. Der Polizeialarm nach der Sprengung wurde gegen 4.15 Uhr ausgelöst, so die Sprecherin. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften raste zum Tatort, auch ein Polizeihubschrauber hob im Rahmen der Sofortfahndung ab.

Bankomat-Sprengungen: Fälle häufen sich

Am 12. Februar – Mittwoch vor einer Woche – hatten drei Männer einen Bankomaten am Wienerberg in Favoriten gegen 3 Uhr zu knacken versucht. Sie brachten Sprengstoff an, der aber nicht zündete, und flüchteten danach mit einem weißen Motorrad. Knapp eine Woche davor, am 8. Februar, wurde gegen 3.30 Uhr ein Gerät in der Simmeringer Guglgasse in die Luft gejagt. Damals hatte es geheißen, bei den Tätern könnte es sich um eine niederländische Gruppe handeln, der hierzulande zum damaligen Zeitpunkt vier Bankomat-Sprengungen allein heuer zugeschrieben worden seien. Erheblicher Sachschaden entstand auch am 21. Jänner bei einer Bankomat-Sprengung in Wien-Liesing. Fünf Beteiligte flüchteten mit Motorrollern vom Tatort im Kaufpark Alt-Erlaa. Der erste Wiener Fall dieses Jahres ereignete sich am 4. Jänner am Exenbergerweg in Simmering, begangen durch vermutlich vier Täter, die mit zwei Motorrädern geflüchtet sein dürften.

Bankomat-Sprenger treiben ihr Unwesen

Zuvor hatte es jedoch schon zumindest seit vergangenem Herbst immer wieder Bankomat-Sprengungen in Wien bzw. generell in Ostösterreich gegeben, und auch hier nahm die Serie zuletzt an Fahrt auf: Erst Dienstagfrüh richteten Bankomat-Sprenger am Bahnhof Korneuburg im Wiener Umland erheblichen Sachschaden an. Am vergangenen Samstag sprengten drei Unbekannte im Foyer einer Postfiliale einen Geldausgabeautomaten im Salzburger Stadtteil Aigen und flüchteten mit einem Motorroller. In Neusiedl am See gab es eine einschlägige Tat in der Nacht auf den 7. Februar, und ebenfalls gegen 3.30 Uhr, zwei Tage zuvor, in der Nacht auf Mittwoch, eine weitere im Foyer einer Bankfiliale in Gänserndorf, wobei mutmaßlich vier Täter zwei Geldausgabeautomaten zerstörten. (APA/RED 20.02.2025)