31-Jähriger betrügt Villacherin: Mit dieser Wende hat er nicht gerechnet

Die 73-jährige Villacherin erhielt am Mittwochnachmittag, dem 19. Februar 2025, einen Anruf von einer unbekannten Nummer. „Der Anrufer teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein elfjähriges Mädchen zu Tode gekommen sei. Um ihrer Tochter eine Haft zu ersparen, könne sie eine Kaution bezahlen“, schildert Dietmar Koller, Leiter des Kriminalreferates im Stadtpolizeikommando Villach, das Vorgehen des Betrügers.

Sechsstelligen Betrag an Betrüger übergeben

Die Seniorin stimmte dem Vorschlag zu. In der Folge wurde ihr ein Übergabeort genannt. „Es handelte sich um den Parkplatz einer Villacher Schule“, so Koller weiter. Dort übergab die Frau dem Geldboten gegen 16 Uhr tatsächlich einen sechsstelligen Bargeldbetrag. Doch dieser forderte schon bald mehr. „Kurz darauf wurde sie abermals von den Unbekannten angerufen und ihr wurde mitgeteilt, dass die Summe nicht reiche“, erklärt der Leiter des Kriminalreferates.

Unerwartete Wende

Zwischenzeitlich meldete sich jedoch die Tochter der Frau und teilte ihr mit, dass sie keinesfalls in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt ist. Die 46-Jährige alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Diese handelte sofort: Da der 73-Jährigen bereits der nächste Übergabeort genannt worden war, observierten zivilen Kräfte des Villacher Stadtpolizeikommandos diesen. So konnte der Geldbote auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Bei dem 31-jährigen Serben konnte in der Folge die gesamte Beute sichergestellt werden. Derzeit befindet er sich im Polizeianhaltezentrum Villach. Weitere Ermittlungen laufen.