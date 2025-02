Erdbeben in Tirol „deutlich spürbar“

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025 ereignete sich um 19:29 Uhr im Raum Telfs in Tirol ein Erdbeben.

Am Mittwoch, den 19. Februar 2025 ereignete sich um 19.29 Uhr im Raum Telfs in Tirol ein Erdbeben der Magnitude 2.5. „Das Beben wurde in der näheren Umgebung zum Teil deutlich verspürt“, teilt der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria mit. Schäden an Gebäuden wurden keine gemeldet bekannt und „sind bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten“, heißt es.