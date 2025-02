Mordversuchsermittlungen: Autolenker bleibt nach „Amokfahrt“ in U-Haft

Der in Linz lebende Ungar hatte sich in der Nacht auf den 31. Jänner auf der B1 bei Wels-West eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Fahrt, bei der Insassen von 20 anderen Fahrzeugen gefährdet wurden, endete mit einem Crash mit fünf Verletzten. Aufgrund dieser „Amokfahrt“, durch die etliche andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, geht die Staatsanwaltschaft Wels von einem bedingten Tötungsvorsatz aus. Der Beschuldigte habe selbst eingestanden, dass er Angst gehabt habe, dass schwere oder gar tödliche Unfälle passieren könnten. Er sei laut Staatsanwaltschaft aber weitergefahren, weil er befürchtete, dass er seinen Führerschein, der ihm bereits früher abgenommen worden war, noch länger nicht zurückbekommen und man ihm womöglich auch den Wagen abnehmen würde. Das Fahrzeug gehört dem 20-Jährigen, es war allerdings nicht zugelassen und die Kennzeichen hatte er vom Auto seiner Mutter entwendet.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft hat u.a. ein Kfz-Gutachten in Auftrag gegeben, zudem wurde das Handy des Beschuldigten sichergestellt und eine Blutprobe wird analysiert. Die Ermittlungen sind noch am Laufen. Der 20-Jährige ist seit 6. Februar in Untersuchungshaft, die am Mittwoch für einen Monat fortgesetzt wurde. Der Mann hatte sich übrigens auch bei seiner Festnahme eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, allerdings zu Fuß: Als die Beamten mit einer Festnahmeanordnung vor der Tür standen, flüchtete er über den Balkon, wurde aber wenig später gestellt. (APA/RED 20.02.2025)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2025 um 10:39 Uhr aktualisiert