SK Rapid gedenkt verstorbenen Ehrenpräsident Edlinger

Steffen Hofmann (Geschäftsführer SK Rapid), Andreas Kranebitter (Wissenschaftlicher Leiter DÖW), Michaela Schüchner (Bezirksvorsteherin Penzing) und Alexander Wrabetz (Präsident SK Rapid) am Ehrengrab von Rudolf Edlinger, der am 20.2.2025 seinen 85. Geburtstag gefeiert hätte.

Steffen Hofmann (Geschäftsführer SK Rapid), Andreas Kranebitter (Wissenschaftlicher Leiter DÖW), Michaela Schüchner (Bezirksvorsteherin Penzing) und Alexander Wrabetz (Präsident SK Rapid) am Ehrengrab von Rudolf Edlinger, der am 20.2.2025 seinen 85. Geburtstag gefeiert hätte.

Eine Delegation des SK Rapid nahm dies zum Anlass gemeinsam mit Repräsentanten des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW), bei dem der ehemalige Finanzminister der Republik ebenfalls jahrelang Präsident war, und der Bezirksvorsteherin von Penzing, des Heimatbezirks des SK Rapid, zum Anlass, am Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof Kränze niederzulegen und ihm zu gedenken.

In Gedenken an Rudolf Edlinger

In kurzen Ansprachen erinnerten Rapid-Präsident Alexander Wrabetz und der wissenschaftliche Leiter des DÖW, Andreas Kranebitter, an die enormen Verdienste von Rudolf Edlinger. In Anwesenheit von Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner sowie einigen ehrenamtlich bzw. in Geschäftsführung und Belegschaft aktuell für den SK Rapid tätigen Persönlichkeiten entzündete abschließend Steffen Hofmann bei klirrender Kälte, aber strahlendem Sonnenschein, eine Gedenkerze. Den Ehrenkapitän und seit Jänner 2023 Geschäftsführer SK Rapid verband eine sehr enge und freundschaftliche Beziehung mit Rudolf Edlinger. „Rudi Edlinger war ein einzigartiger Funktionär und vor allem Mensch, dem ich für alles, was er für unseren Klub, aber auch mich persönlich getan hat, unendlich dankbar bin. Ich bin überzeugt, dass es ihn sehr gefreut hätte, dass wir ihm nun ein weiteres Mal auf diese Weise gedacht haben“ so Steffen Hofmann.

Über Rudolf Edlinger

Rudolf Edlinger war bereits seit Kindheitsbeinen glühender Rapidler und schon in der Nachkriegszeit Stammgast auf der Pfarrwiese. 1986 kam er auf Bitten des legendären Anton Benya ins Kuratorium des SK Rapid, am 22. Oktober 2001 wurde er schließlich von den Vereinsmitgliedern erstmals zum Präsidenten seines Herzensklubs gewählt. Über 4.400 Tage dauerte diese Ära, in der er sich zahlreiche Verdienste um den SK Rapid erworben hat. Im November 2014 wurde Rudolf Edlinger schließlich per Akklamation zum Ehrenpräsidenten des SK Rapid gewählt und blieb seinen Grün-Weißen bis zu seinem Tode eng verbunden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.02.2025 um 13:23 Uhr aktualisiert