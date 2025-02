Nach Messer-Angriff am Grazer Friedhof: Pfarre bietet Begleitdienst

Eine 73-Jährige wurde Ende Jänner am Friedhof attackiert. Nun bietet die Pfarre Begleitschutz an.

Veröffentlicht am 20. Februar 2025, 11:52 / ©APA/THEMENBILD

Die Tat ereignete sich am 29. Jänner 2025 am Leonhardfriedhof, direkt gegenüber dem LKH-Uniklinikum Graz. Die Pensionistin war dort, um das Grab ihres Mannes zu besuchen, als sie plötzlich von einem Unbekannten mit einem Stanley-Messer attackiert wurde. Andere Friedhofsbesucher fanden die schwer verletzte Frau und alarmierten sofort die Rettung.

Nach Friedhofs-Attacke: Pfarre bietet Begleitdienst an

Nach dem Messerangriff auf eine 73-jährige Frau bietet die zuständige Pfarre eine Art Begleitdienst für Grabbesucherinnen und -besucher an. Zumindest bis Ostern werden nun an jedem Freitag um 15 Uhr teils ehrenamtliche Mitglieder der Pfarre die Menschen zu den Gräbern begleiten. „Alle Menschen, die eine Grabstätte ihres Angehörigen am Friedhof St. Leonhard besuchen wollen und aus Gründen der Angst allein nicht zum Friedhof gehen können“, informiert die Pfarre auf Anfrage von 5 Minuten. Auf die Idee sei man gekommen, nachdem es einige Anrufe besorgter Bürger gab, die ihre Ängste vor Friedhofsbesuchen geäußert haben. „Über weitere Sicherheitsvorkehrungen wird nachgedacht“, heißt es.

Ermittlungen laufen weiter

„Wer dabei helfen möchte, ist gerne eingeladen“, sagte Pfarrer Johann Schrei auch im Gespräch mit der APA. Jeder könne sich als Begleiter oder Begleiterin beteiligen. Über diese Initiative habe Schrei auch die Polizei informiert. Diese ist weiterhin mit den Ermittlungen beschäftigt, hat bisher aber keine konkreten Hinweise auf den Täter. Das Opfer konnte zwar schon einmal befragt werden, doch die Angaben lieferten bisher kaum neue Ansätze. Die 73-Jährige soll abermals befragt werden, allerdings erst, wenn sich ihr Gesundheitszustand weiter verbessert habe. Pfarrer Schrei sagte, dass er die Seniorin vor wenigen Tagen im Krankenhaus besucht hat. „Sie erkannte mich sofort wieder.“ Er habe ihren Mann damals beerdigt und daher kenne er sie auch. Er selbst mache sich übrigens nach dem Messerangriff keine Sorgen um seine Sicherheit, doch er verstehe gewisse Ängste der Grabbesucher. Der Friedhof St.-Leonhard ist rund 4,5 Hektar groß, umfasst rund 8.500 Gräber und ist in drei Abteilungen aufgeteilt, die jeweils mit Mauern abgetrennt sind. Da der Friedhof auch nicht in Hanglage ist, sondern relativ eben, könne er schwer überblickt werden, räumte der Pfarrer ein.

Hinweise weiterhin gesucht

Das Landeskriminalamt bittet weiterhin mögliche Zeugen um Mithilfe. Dabei gehe es auch um Wahrnehmungen am und im Umfeld des Friedhofs, auch vor der Tat, etwa, ob sich ein Mann dort auffällig verhalten habe. Zeugen mögen sich beim LKA unter der Telefonnummer 059133 60 3333 oder beim Notruf 133 melden. (APA/RED 20.02.2025)

